Черчесов: фанаты «Ференцвароша» начали к нам проникаться. Заполняют стадион уже наполовину

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Венгрии с «Мезёкёвешдом» (1:0).
«Мы одержали важную победу, играли дома, перед перерывом на сборные. Было нужно уйти на него в хорошем настроении, мы выиграли, сыграли качественно. Хотя могли выиграть и крупнее, но соперник тоже не забил пару шансов. Радует, что зритель ходит. Первые игры стадион заполнялся на треть, видимо, относились настороженно. Сейчас уже заполняют наполовину, чувствуем, что болельщик начинает к нам проникаться. Это плюс. Сейчас 10 человек уехали в сборные, будем ждать их обратно здоровыми и с хорошим настроением, потому что следующий тур у нас против ближайшего преследователя», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 марта 2022
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