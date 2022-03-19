Черчесов: фанаты «Ференцвароша» начали к нам проникаться. Заполняют стадион уже наполовину

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Венгрии с «Мезёкёвешдом» (1:0).



«Мы одержали важную победу, играли дома, перед перерывом на сборные. Было нужно уйти на него в хорошем настроении, мы выиграли, сыграли качественно. Хотя могли выиграть и крупнее, но соперник тоже не забил пару шансов. Радует, что зритель ходит. Первые игры стадион заполнялся на треть, видимо, относились настороженно. Сейчас уже заполняют наполовину, чувствуем, что болельщик начинает к нам проникаться. Это плюс. Сейчас 10 человек уехали в сборные, будем ждать их обратно здоровыми и с хорошим настроением, потому что следующий тур у нас против ближайшего преследователя», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.