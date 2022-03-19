«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.



Запасные: Шелия, Пуцко, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Архипов, Умаев, Конате, Себаи.



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк, Кухта, Изидор.



Запасные: Гилерме, Савин, Ненахов, Чёрный, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Борисенко, Петров, Карпукас, Хлынов.