«Нижний Новгород» — «Спартак»: хозяева сравняли счёт через минуту после гола Перейры

Сегодня, 19 марта, проходит матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 играется на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак». Идёт 74-я минута матча, счёт — 1:1.
На 72-й минуте Кристофер Мартинс Перейра забил первый гол за «Спартак» и открыл счёт. Но уже на 73-й минуте Иброхимхалил Юлдошев в ответной атаке восстановил равновесие.
«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
- 19 марта 2022
-
16:51
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:42
-
15:37
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:26
-
15:26
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:32
-
14:26
-
14:10
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:49