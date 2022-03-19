«Оренбург» обыграл «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ, «Ротор» уступил «Акрону»

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 84-й минуте Фамейе оформил дубль и установил итоговый счёт. Через 6 минут полузащитник «КАМАЗа» Наиль Замалиев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.



«Оренбург» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» (33) — на 13-м месте.



В других матчах ФНЛ тольяттинский «Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 1:0, а «Олимп-Долгопрудный» одолел ивановский «Текстильщик» (1:0).