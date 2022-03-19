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«Оренбург» обыграл «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ, «Ротор» уступил «Акрону»

«Оренбург» обыграл «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ, «Ротор» уступил «Акрону»
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В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 84-й минуте Фамейе оформил дубль и установил итоговый счёт. Через 6 минут полузащитник «КАМАЗа» Наиль Замалиев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Оренбург» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» (33) — на 13-м месте.

В других матчах ФНЛ тольяттинский «Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 1:0, а «Олимп-Долгопрудный» одолел ивановский «Текстильщик» (1:0).

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Фамейе – 32'   2:0 Фамейе – 84'
Удаления: нет / Замалиев – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Рогач – 51'
ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Булия – 30'
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