Арбитр Федотов: гол «Спартака» с пенальти отменён верно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену гола полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Было двойное касание, по правилам это свободный удар, гол «Спартака» с пенальти отменён верно. Это то же самое, если бы Промес пробил в штангу, а потом бы добил в ворота. Но я такого в чемпионате России не помню», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (26) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).