«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился ничейным исходом — 1:1.



На 72-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс Перейра забил первый гол за «Спартак» и открыл счёт. Но уже на 73-й минуте защитник Иброхимхалил Юлдошев восстановил равновесие. На 77-й минуте полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол с пенальти, но судья Сергей Иванов отменил его после просмотра VAR.



«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).