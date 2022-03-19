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«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

«Спартак» и «Нижний Новгород» сыграли вничью
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Сегодня, 19 марта, проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился ничейным исходом — 1:1.

На 72-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс Перейра забил первый гол за «Спартак» и открыл счёт. Но уже на 73-й минуте защитник Иброхимхалил Юлдошев восстановил равновесие. На 77-й минуте полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол с пенальти, но судья Сергей Иванов отменил его после просмотра VAR.

«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
19 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс Перейра – 72'   1:1 Юлдошев – 73'
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