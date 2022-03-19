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Мостовой — о пенальти Промеса: такое могло случиться только со «Спартаком»

Мостовой — о пенальти Промеса: такое могло случиться только со «Спартаком»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с отменённым голом полузащитника Квинси Промеса в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.

При моменте с пенальти Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правильно непонятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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