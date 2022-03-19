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В «Нижнем Новгороде» остались довольны ничьей со «Спартаком»

В «Нижнем Новгороде» остались довольны ничьей со «Спартаком»
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком» (1:1).

«Нормальный для нас результат. По тому, как складывалась игра, скорее, положительный. Довольны этой ничьей.

Пенальти? Я сразу же увидел повтор, после этого всё стало очевидно. Всё по делу», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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