«Ахмат» — «Локомотив»: Жемалетдинов открыл счёт

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает московский «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. К 11-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Ахмат» набрал 31 очко в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).