Каррера — о ничьей «Спартака» с «Нижним»: матчи выигрываются на поле, а не за пределами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный исход в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).



«Конечно, на бумаге «Спартак» был сильнее. Но матчи выигрываются на поле, а не за его пределами», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Сегодня, 19 марта, проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился ничейным исходом — 1:1.



«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).