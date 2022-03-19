Бензема пропустит матч Примеры с «Барселоной»

Форвард «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче 29-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Француз ранее пропустил командное занятие перед матчем. А затем главный тренер мадридцев Карло Анчелотти подтвердил, что из-за травмы бомбардир не выйдет на поле.



В нынешнем сезоне нападающий забил 32 мяча во всех турнирах. В их числе он оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).



«Бензема и Менди завтра не сыграют. Они начнут работать с командой на следующей неделе. Они будут здесь с нами. Но нам нет смысла рисковать.



Я уже решил, кто заменит Бензема. Но не буду говорить вам, кого я выбрал. Альтернатива Бензема? Бэйл, Мариано Диас, Йович, Иско, Родриго. У нас много вариантов. Но мы выберем тот, который лучше подходит для этого матча», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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