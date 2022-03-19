Голкипер «Будё-Глимт» Хайкин высказался о предстоящих матчах Лиги конференций с «Ромой»

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился ожиданиями от противостояния 1/4 финала Лиги конференций с «Ромой». Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда норвежцы дома победили со счётом 6:1.



«Не думаю, что это хороший жребий для них. Мы уже играли с «Ромой» и знаем, что нам предстоит. Они тоже имеют много информации о нас. Это отличная жеребьёвка!



Одно знаю точно: они будут более мотивированными, чем осенью. Состав «Ромы» пополнили новые игроки. И, конечно, они захотят отомстить нам.



Жозе Моуринью – уже часть истории мирового футбола и один из лучших представителей профессии. Сыграть ещё раз против его команды – это большой опыт», — цитирует Хайкина Goal.com.

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