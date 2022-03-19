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Юран: «Химки» заставили «Урал» ошибиться, мы доигрывали до конца каждый момент

Юран: «Химки» заставили «Урал» ошибиться, мы доигрывали до конца каждый момент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась победой подмосковного клуба со счётом 1:0.

«Была тяжёлая игра, потому что две команды решают задачу сохранения прописки в РПЛ. Вчера разбирали «Урал», за счёт чего мы должны были не допустить неудачного результата. Неудачный — это даже ничейный, необходимо было увозить три очка.

Парни — молодцы. Сейчас я в раздевалке им это сказал. Сегодня я увидел хороший коллектив на поле. Мы доигрывали до конца каждый момент и заставили команду соперника ошибиться», — цитирует Юрана пресс-служба «Химок».

«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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