Юран: «Химки» заставили «Урал» ошибиться, мы доигрывали до конца каждый момент

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась победой подмосковного клуба со счётом 1:0.
«Была тяжёлая игра, потому что две команды решают задачу сохранения прописки в РПЛ. Вчера разбирали «Урал», за счёт чего мы должны были не допустить неудачного результата. Неудачный — это даже ничейный, необходимо было увозить три очка.
Парни — молодцы. Сейчас я в раздевалке им это сказал. Сегодня я увидел хороший коллектив на поле. Мы доигрывали до конца каждый момент и заставили команду соперника ошибиться», — цитирует Юрана пресс-служба «Химок».
«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
- 19 марта 2022
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