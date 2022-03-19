Вильсон Изидор забил гол в третьем подряд матче за «Локомотив» в РПЛ

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор забивает в каждом матче за московский клуб в Российской Премьер-Лиге.



Сегодня, 19 марта, француз отличился в матче 22-го тура чемпионата России с «Ахматом» (идёт второй тайм, счёт 3:2). Ранее форвард забил в ворота «Химок» и ЦСКА.



Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.



Московский «Локомотив» набрал 31 очко в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).