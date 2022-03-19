«Гранада» обыграла «Алавес» благодаря голу Луиса Суареса

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Гранаду». Гости одержали победу – 3:2.



На 26-й минуте нападающий хозяев Хоселу имел возможность забить, но не смог реализовать 11-метровый. На 50-й минуте счёт открыл защитник «Гранады» Серхио Эскудеро, ему ассистировал Алекс Кольядо.



Через три минуты хавбек «Алавеса» Гонсало Эскаланте сравнял счёт, голевой пас отдал Ману Вальехо. На 57-й минуте нападающий хозяев Валехо вывел свою команду вперёд, результативную передачу отдал Луис Риоха.



На 75-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Гранады» Антонио Пуэртас, голевой пас оформил Хорхе Молина. На 87-й минуте после передачи Дарвина Мачиса результативный удар нанёс нападающий гостей Луис Суарес.



После 29 туров «Гранада» располагается на 16-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 28 очков. «Алавес» (22) – на 19-м месте.