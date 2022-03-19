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«Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» и обошёл грозненцев в таблице РПЛ

«Локомотив» обыграл на выезде «Ахмат» и обошёл грозненцев в таблице РПЛ
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал «Локомотив». Гости одержали победу – 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, ему ассистировал Вильсон Изидор. Через 10 минут ответный мяч забил хавбек «Ахмата» Александр Трошечкин, голевой пас отдал Даниил Уткин.

В добавленное к первому тайму время со штрафного забил Уткин. На 54-й минуте счёт сравнял Изидор, а на 62-й минуте отличился нападающий железнодорожников Ян Кухта, результативную передачу оформил Жемалетдинов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
19 марта 2022, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Жемалетдинов – 10'   1:1 Трошечкин – 20'   2:1 Уткин – 45+3'   2:2 Изидор – 54'   2:3 Кухта – 62'
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