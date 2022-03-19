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«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба и Алберто остались в запасе хозяев

«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба и Алберто остались в запасе хозяев
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Чистяков, Круговой, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой, Сергеев, Малком.

Запасные: Бязров, Кизеев, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Алберто.

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Беляев, Радакович, Смольников, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Гулиев, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Степанов, Кайнов, Хабибов, Костадинов, Кулешин, Ткачёв, Аджоев, Луценко, Марков, Панченко.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

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