«Зенит» — «Арсенал»: Дзюба и Алберто остались в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».



«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Чистяков, Круговой, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой, Сергеев, Малком.



Запасные: Бязров, Кизеев, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Алберто.



«Арсенал»: Коченков, Сокол, Беляев, Радакович, Смольников, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Гулиев, Давиташвили, Деспотович.



Запасные: Левашов, Шамов, Степанов, Кайнов, Хабибов, Костадинов, Кулешин, Ткачёв, Аджоев, Луценко, Марков, Панченко.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).