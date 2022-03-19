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Ваноли высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

Ваноли высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничейном результате в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Могу сказать, что мы хорошо провели второй тайм. Это из положительных моментов. А вот до перерыва наша команда словно чего-то боялась. Возможно, давило то, что нам было очень важно добиться результата.

После перерыва мы добились своего, вышли вперёд. Однако затем быстро пропустили, а Промес ошибся при исполнении пенальти. Но в целом ребята понимают, к чему мы стремимся. Игроки делают всё, чтобы быть единой командой, это важно.

Нам не хватает стабильности как в целом с точки зрения результатов, так и во время матчей. Мгновенно это не исправить, нужно время. И очевидно, что, если после первой части сезона клуб сменил тренера, значит, проблемы были и раньше», — цитирует Ваноли официальный сайт «Спартака».

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