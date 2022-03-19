Ваноли высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничейном результате в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Могу сказать, что мы хорошо провели второй тайм. Это из положительных моментов. А вот до перерыва наша команда словно чего-то боялась. Возможно, давило то, что нам было очень важно добиться результата.
После перерыва мы добились своего, вышли вперёд. Однако затем быстро пропустили, а Промес ошибся при исполнении пенальти. Но в целом ребята понимают, к чему мы стремимся. Игроки делают всё, чтобы быть единой командой, это важно.
Нам не хватает стабильности как в целом с точки зрения результатов, так и во время матчей. Мгновенно это не исправить, нужно время. И очевидно, что, если после первой части сезона клуб сменил тренера, значит, проблемы были и раньше», — цитирует Ваноли официальный сайт «Спартака».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 19 марта 2022
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:39
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13
-
18:01
-
17:58
-
17:55
-
17:47
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
16:59
-
16:51
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:42