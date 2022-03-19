Наумов: «Локо» не добьётся высоких результатов в этом сезоне из-за тренерской чехарды

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).

«Я и перед матчем думал, что «Локомотив» выиграет с разницей в один мяч. Получился боевой и интересный матч! Несколько инертный первый тайм. Во втором мы увидели то, что мы привыкли видеть от «Локомотива». Немного расстраивает защита, особенно центр. Гол из центральной зоны не был неожиданностью.



Не думаю, что «Локомотив» добьётся серьёзных результатов в этом сезоне из-за тренерской чехарды и новых игроков. Сейчас важно наиграть состав, добиться стабильности, тактической подготовки, подключить молодёжь, а уже на следующий год ставить цели», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.