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Паоло Ваноли прокомментировал судейство в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Паоло Ваноли прокомментировал судейство в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал судейство в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Что касается судейства. Вы знаете, что пенальти в наши ворота в матче с «Краснодаром» официально признали ошибочным? А сегодня после эпизода с Айртоном судья, на мой взгляд, поспешил отправиться в раздевалку. Ведь фол на нашем игроке мог повлечь жёлтую или даже красную карточку. Надеюсь, мы не потеряли Айртона на долгое время. Узнаем после обследования.

И ещё один момент. Мне хотелось бы узнать, насколько правомерным было нахождение травмированного игрока соперника около штанги при исполнении пенальти Промесом. Я не жалуюсь, просто говорю о фактах и задаю вопросы. Понятно, что ответственность за результат лежит и на нас, на мне в том числе», — цитирует Ваноли официальный сайт «Спартака».

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