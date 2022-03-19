Видеообзор драматичного матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак»

Сегодня, 19 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» состоялся очередной матч 22-го тура РПЛ. «Нижний Новгород» принимал московский «Спартак», команды не смогли выявить победителя — 1:1.



Ближе к победе были гости. На 72-й минуте новичок «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счёт. Но уже через минуту Иброхимхалил Юлдошев восстановил равновесие в счёте. «Спартак» мог вырвать победу, но на 77-й минуте полузащитник Квинси Промес неудачно распорядился 11-метровым ударом. Представитель Нидерландов забил, но видеоповтор показал, что у спартаковца было двойное касание. В итоге был назначен свободный удар в пользу хозяев.

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«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).