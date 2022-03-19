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А. Кержаков — о ничьей со «Спартаком»: заслуженный результат. Мы хорошо оборонялись

А. Кержаков — о ничьей со «Спартаком»: заслуженный результат. Мы хорошо оборонялись
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ничью в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Матч, наверное, сложился под стать тому антуражу, который был на трибунах стадиона. Я думаю, что все болельщики были довольны. Ничья — хороший результат и знаковый для нашей команды, которая делает свои первые шаги в главной лиге нашей страны. Хочу поблагодарить ребят.

В первом тайме мы выглядели очень хорошо. После того как волнение спало, создавали хорошие моменты. Во второй половине второго тайма нам было тяжело, потому что ребята старались удержать счёт. Но мы хорошо оборонялись в концовке, поэтому результат заслуженный», — цитирует Кержакова официальный сайт «Нижнего Новгорода».

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