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«Енисей» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Балтику»

«Енисей» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Балтику»
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В Калининграде завершился заключительный матч 28-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Енисей». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже в самой концовке.

В компенсированное время первого тайма Максим Тишкин открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались на 55-й минуте благодаря точному удару Александра Зотова. А на 89-й минуте Андрей Окладников забил победный мяч.

«Енисей» одержал уже четвёртую победу подряд в ФНЛ. Кроме того, красноярцы ещё и разгромили «Локомотив» в розыгрыше Кубка России.

«Енисей» набрал 44 очка и поднялся на 7-е место. «Балтика» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

В следующем туре «Енисей» будет принимать «Факел», а «Балтика» отправится в гости к «Кубани».

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Тишкин – 45+4'   1:1 Зотов – 55'   1:2 Окладников – 89'
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