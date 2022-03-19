«Енисей» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Балтику»

В Калининграде завершился заключительный матч 28-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Енисей». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже в самой концовке.
В компенсированное время первого тайма Максим Тишкин открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались на 55-й минуте благодаря точному удару Александра Зотова. А на 89-й минуте Андрей Окладников забил победный мяч.
«Енисей» одержал уже четвёртую победу подряд в ФНЛ. Кроме того, красноярцы ещё и разгромили «Локомотив» в розыгрыше Кубка России.
«Енисей» набрал 44 очка и поднялся на 7-е место. «Балтика» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
В следующем туре «Енисей» будет принимать «Факел», а «Балтика» отправится в гости к «Кубани».
- 19 марта 2022
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