«Енисей» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Балтику»

В Калининграде завершился заключительный матч 28-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Енисей». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже в самой концовке.



В компенсированное время первого тайма Максим Тишкин открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались на 55-й минуте благодаря точному удару Александра Зотова. А на 89-й минуте Андрей Окладников забил победный мяч.



«Енисей» одержал уже четвёртую победу подряд в ФНЛ. Кроме того, красноярцы ещё и разгромили «Локомотив» в розыгрыше Кубка России.



«Енисей» набрал 44 очка и поднялся на 7-е место. «Балтика» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.



В следующем туре «Енисей» будет принимать «Факел», а «Балтика» отправится в гости к «Кубани».