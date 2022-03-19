Видеообзор матча «Ахмат» — «Локомотив», в котором было забито пять мячей

Сегодня, 19 марта, в Грозном состоялся очередной матч 22-го тура РПЛ. «Ахмат» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:2.
Уже на 10-й минуте встречи полузащитник москвичей Рифат Жемалетдинов открыл счёт. Через 10 минут Александр Трошечкин восстановил равновесие в счёте, а в компенсированное время первого тайма Даниил Уткин вывел хозяев вперёд. Полузащитник забил уже пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне.
Тем не менее на 54-й минуте Вильсон Изидор сравнял счёт, а победный мяч на 62-й минуте забил Ян Кухта.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
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