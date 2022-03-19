«Зенит» — «Арсенал»: Малком вывел хозяев вперёд на 44-й минуте

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимает тульский «Арсенал».
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий хозяев Малком.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Зенит» набрал 45 очков в 21 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
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