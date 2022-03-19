«В футболе нет места политике, говорили они». Фанаты «Зенита» сделали баннер о ФИФА и УЕФА

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» вывесили баннер, посвящённый УЕФА и ФИФА.



На баннере изображены представители ФИФА и УЕФА в цилиндрах с радужными полосами, которые сидят за столом и смотрят на блюдо с разрезанным игровым полем. «В футболе нет места политике, говорили они», — написано на баннере.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.



Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.