«Зенит» — «Арсенал»: Малком сделал дубль

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимает тульский «Арсенал».



На 55-й минуте нападающий «Зенита» Малком оформил дубль, голевой пас отдал Иван Сергеев. Ранее бразилец отличился на 44-й минуте, ему ассистировал Далер Кузяев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



«Зенит» набрал 45 очков в 21 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).