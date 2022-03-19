«Атлетико» заинтересован в подписании Серхи Роберто
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Diario Sport. Уже по окончании сезона 30-летний испанец может стать свободным агентом. У него истекает контракт с клубом, а «Барселона» пока не спешит продлевать соглашение.
При этом ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта даже говорил, что контракт практически подписан. Но после этого о переговорах ничего не сообщалось.
«Атлетико» готов подписать контракт с Роберто. Более того, по данным источника, мадридцы уже предложили ему соглашение. «Барселоне» продлить контракт с Роберто будет нелегко, учитывая сложную финансовую ситуацию клуба.
В настоящее время испанский полузащитник залечивает травму, из-за чего не выходит на поле.
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