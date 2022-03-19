Президент «Атлетико»: шансы нашей команды и «Манчестер Сити» — 50 на 50

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал результаты жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Испанскому клубу в соперники достался «Манчестер Сити». Сересо признался, что он остался доволен жеребьёвкой.
«Такой получилась жеребьёвка. С нами сыграет «Манчестер Сити». Это великолепная команда с отличным тренером, но мы тоже такие. Посмотрим, как всё сложится. В плей-офф шансы 50/50.
Я не хотел, чтобы нам в соперники попалась испанская команда. А из остальных просто гляньте, кто оставался: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария».
Нам достался соперник, город которого мы уже знаем. Мы знаем, где лучше обедать, в каком отеле остановиться. Мы только что вернулись из Манчестера, а теперь вернёмся туда», — цитирует Сересо Sports Illustrated.
- 19 марта 2022
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