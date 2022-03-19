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Канчельскис: «Зенит» на матч с Тулой вышел как на тренировку — играли в своё удовольствие

Канчельскис: «Зенит» на матч с Тулой вышел как на тренировку — играли в своё удовольствие
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ, в котором встречались «Зенит» и тульский «Арсенал». Матч закончился крупной победой хозяев — 3:0.

«Арсенал», как можно без ворот играть? «Зенит» вышел как на тренировку. Они играли в своё удовольствие. Тула хотела играть во владение мячом, но в итоге это сделал «Зенит» и забил голы. Здесь комментировать нечего», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).

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