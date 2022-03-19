Канчельскис: «Зенит» не отпустит чемпионство. Их футболисты мастеровитее «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Зенита». Сегодня, 19 марта, сине-бело-голубые разгромили тульский «Арсенал» со счётом 3:0. После этого они упрочили лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. При этом у москвичей ещё есть игра в запасе.
«Отдам должное «Динамо», что они пытаются наступать на пятки. Но «Зенит» не отпустит чемпионство. Во-первых, футболисты мастеровитее, ну и более стабильно играют. Догонять всегда сложно. Тем более сейчас уже шесть очков», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
- 19 марта 2022
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:39
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13