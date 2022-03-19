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Канчельскис: «Зенит» не отпустит чемпионство. Их футболисты мастеровитее «Динамо»

Канчельскис: «Зенит» не отпустит чемпионство. Их футболисты мастеровитее «Динамо»
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Зенита». Сегодня, 19 марта, сине-бело-голубые разгромили тульский «Арсенал» со счётом 3:0. После этого они упрочили лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. При этом у москвичей ещё есть игра в запасе.

«Отдам должное «Динамо», что они пытаются наступать на пятки. Но «Зенит» не отпустит чемпионство. Во-первых, футболисты мастеровитее, ну и более стабильно играют. Догонять всегда сложно. Тем более сейчас уже шесть очков», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).

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