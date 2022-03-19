«Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» принимал «Челси». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку, ему ассистировал Мэйсон Маунт. На 31-й минуте преимущество синих удвоил полузащитник Хаким Зиеш, голевой пас отдал Маунт.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Роберт Джонс.
Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Мидлсбро» завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.
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