«Осасуна» уверенно обыграла аутсайдера Примеры «Леванте»

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Леванте». Хозяева одержали победу – 3:1.
На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Осасуны» Чими Авила, ему ассистировал Анте Будимир. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Будимир, голевой пас отдал Рубен Гарсия.
Будимир увеличивает преимущество «Осасуны»:
На 64-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Дарко Брашанац. На 76-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти отыграл один мяч, результативную передачу оформил Роберто Сольдадо.
Брашанац делает счёт разгромным:
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После 29 сыгранных туров «Осасуна» располагается на 10-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 38 очков. «Леванте» с 19 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице.
- 19 марта 2022
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