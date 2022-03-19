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«Осасуна» уверенно обыграла аутсайдера Примеры «Леванте»

«Осасуна» уверенно обыграла аутсайдера Примеры «Леванте»
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Леванте». Хозяева одержали победу – 3:1.

На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Осасуны» Чими Авила, ему ассистировал Анте Будимир. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Будимир, голевой пас отдал Рубен Гарсия.

Авила открывает счёт:

Будимир увеличивает преимущество «Осасуны»:

На 64-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник Дарко Брашанац. На 76-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти отыграл один мяч, результативную передачу оформил Роберто Сольдадо.

Брашанац делает счёт разгромным:

Гол Марти:

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После 29 сыгранных туров «Осасуна» располагается на 10-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 38 очков. «Леванте» с 19 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице.

Испания - Примера. 29-й тур
19 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Авила – 44'   2:0 Будимир – 57'   3:0 Брашанац – 64'   3:1 Марти – 76'
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