Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль

«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль
Комментарии

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Унион». Хозяева одержали победу – 4:0.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий Кингсли Коман, ему ассистировал Лукас Эрнандес. На 25-й минуте преимущество «Баварии» удвоил защитник Танги Куасси, голевой пас отдал Йозуа Киммих.

В добавленное к первому тайму время форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Униона». На 47-й минуте Левандовски сделал дубль, результативную передачу оформил Джамал Мусиала.

После 27 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы имеют в своём активе 63 очка. «Унион» с 38 очками находится на восьмом месте в таблице.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
19 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Коман – 16'   2:0 Куасси – 25'   3:0 Левандовски – 45+1' (пен)   4:0 Левандовски – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022