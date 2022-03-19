«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Унион». Хозяева одержали победу – 4:0.



На 16-й минуте счёт открыл нападающий Кингсли Коман, ему ассистировал Лукас Эрнандес. На 25-й минуте преимущество «Баварии» удвоил защитник Танги Куасси, голевой пас отдал Йозуа Киммих.



В добавленное к первому тайму время форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Униона». На 47-й минуте Левандовски сделал дубль, результативную передачу оформил Джамал Мусиала.



После 27 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы имеют в своём активе 63 очка. «Унион» с 38 очками находится на восьмом месте в таблице.