«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Унион». Хозяева одержали победу – 4:0.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий Кингсли Коман, ему ассистировал Лукас Эрнандес. На 25-й минуте преимущество «Баварии» удвоил защитник Танги Куасси, голевой пас отдал Йозуа Киммих.
В добавленное к первому тайму время форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Униона». На 47-й минуте Левандовски сделал дубль, результативную передачу оформил Джамал Мусиала.
После 27 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы имеют в своём активе 63 очка. «Унион» с 38 очками находится на восьмом месте в таблице.
- 19 марта 2022
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