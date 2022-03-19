Андрей Мостовой: у сборной России на сборах вроде намечается какой-то матч

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о планах национальной команды. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские клубы от международных соревнований. В марте россияне проведут учебно-контрольный сбор, несмотря на отстранение от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.
«Сборная — это всегда престиж. Это честь и мотивация перед главным тренером. У сборной на сборах вроде какой-то матч намечается. Не знаю точно, будет или нет.
Сейчас очень важный отрезок. Затем снова будут игры за клуб. Благо в чемпионате мы пока лидеры — вот и мотивация», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата».
Сборная России должна была сыграть в полуфинале стыков с командой Польши. Но в итоге поляки напрямую вышли в финал стыкового мини-турнира.
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