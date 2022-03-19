Анатолий Канищев: «Зениту» с таким составом всё по плечу, даже золотой дубль

Бывший форвард «Алании» Анатолий Канищев поделился мнением о перспективах «Зенита» в нынешнем сезоне в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на шесть очков.



«Как я и говорил раньше: у «Зенита» практически нет конкурентов в чемпионате. Только несчастный случай может помешать им стать первыми. Подбор футболистов чрезвычайно высокого уровня для РПЛ, поэтому никаких проблем здесь вообще не вижу. «Зенит» будет чемпионом!



Клубу с таким составом всё по плечу, даже золотой дубль. Мотивация есть всегда, даже несмотря на то, что нас исключили из еврокубков. Внутренний турнир всё-таки никто не отменял. Правда, остальные команды могут на какой-то отдельный матч собраться и сыграть достойно, но они нестабильны», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Сегодня, 19 марта, «Зенит» в матче РПЛ разгромил тульский «Арсенал» со счётом 3:0.