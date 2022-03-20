Видеообзор крупной победы «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом» в РПЛ

19 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 22-го тура РПЛ, в котором «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча завершилась убедительной победой хозяев, которые забили три безответных мяча.
В концовке первого тайма счёт открыл Малком, которому ассистировал Далер Кузяев. На 55-й минуте бразилец оформил дубль, а в качестве ассистента выступил Иван Сергеев.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Юри Алберто. Он отличился после результативной передачи Даниила Кругового.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
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