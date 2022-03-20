Индзаги прокомментировал ничью «Интера» с «Фиорентиной» в матче Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью команды с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура Серии А.



«В первом тайме мы сделали недостаточно, такая команда, как у нас, должна играть лучше. После перерыва мы прибавили, начали создавать больше моментов и могли отличиться ещё. Сейчас мы находимся не в лучшей ситуации, семь очков за семь последних матчей, очевидно, давят на нас психологически.



Команда ощущает большую ответственность. У нас было несколько отличных месяцев, потом настал спад, однако парни должны спокойно работать дальше. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Возможно, из-за последних результатов команда чуть больше суетится и не так хладнокровно принимает решения», – цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.



«Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице. Они отстают на три очка от «Наполи», а также на шесть от «Милана», но «Интер» провёл на матч меньше. «Фиорентина» находится на 8-м месте, набрав 47 очков.

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