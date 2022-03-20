Индзаги прокомментировал ничью «Интера» с «Фиорентиной» в матче Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью команды с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура Серии А.
«В первом тайме мы сделали недостаточно, такая команда, как у нас, должна играть лучше. После перерыва мы прибавили, начали создавать больше моментов и могли отличиться ещё. Сейчас мы находимся не в лучшей ситуации, семь очков за семь последних матчей, очевидно, давят на нас психологически.
Команда ощущает большую ответственность. У нас было несколько отличных месяцев, потом настал спад, однако парни должны спокойно работать дальше. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Возможно, из-за последних результатов команда чуть больше суетится и не так хладнокровно принимает решения», – цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице. Они отстают на три очка от «Наполи», а также на шесть от «Милана», но «Интер» провёл на матч меньше. «Фиорентина» находится на 8-м месте, набрав 47 очков.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
01:21
-
00:53
-
00:42
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40