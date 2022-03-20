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Пиоли — о чемпионской гонке: есть ещё три команды, которые могут выиграть скудетто

Пиоли — о чемпионской гонке: есть ещё три команды, которые могут выиграть скудетто
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды над «Кальяри» (1:0) в матче 30-го тура Серии А, а также высказался о чемпионской гонке в чемпионате.

«Каждая игра для нас сейчас очень важна. Мне понравился сегодняшний матч, мы играли качественно и интенсивно. Они создавали нам проблемы, но это неизбежно, ведь у двух команд была большая мотивация. Мы делаем большие вещи, но мы знаем, что есть ещё три команды, которые могут выиграть чемпионат. Нет смысла смотреть далеко вперёд, нам предстоит пройти долгий путь. Мы должны сосредоточиться на своих матчах», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. «Кальяри» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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