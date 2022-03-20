ФИФА выделила $ 1 млн на гуманитарную помощь Украине

Международная федерация футбола (ФИФА) отправила гуманитарную помощь украинским жителям, сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, первая партия гуманитарной помощи уже доставлена в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). В общей сложности фонд ФИФА выделил $ 1 млн.

«Мы хотим внести свой вклад и поддержать людей в Украине и тех, кто бежал от войны. Фонд ФИФА готов оказать некоторую необходимую помощь, работая в координации с футбольным сообществом в Украине и в регионе», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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