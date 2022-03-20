Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Реала» с «Барселоной» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной» в чемпионате Испании.

«Индивидуальность «Барселоны» никогда не меняется, поскольку у клуба есть чёткий стиль. Хави хорошо вписывается в этот стиль, и команда значительно улучшилась под его руководством. Они полноценная команда и играют хорошо. Я считаю, что Хави проделывает хорошую работу. На мой взгляд, футбол — это не только один стиль. Я хочу, чтобы у моих команд была разная идентичность. Я всегда старался использовать стили, в которых мои игроки чувствуют себя комфортно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 29-го тура чемпионата Испании состоится в воскресенье, 20 марта. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 15 очков, сыграв при этом на один матч меньше.