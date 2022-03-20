Хави: двери «Барселоны» всегда будут открыты для Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил, что в клубе всегда рады принять нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, ранее выступавшего за каталонцев.



«Месси — величайший игрок всех времён, и двери «Барселоны» всегда будут открыты для него. Пока я тренер «Барселоны», его ждут здесь в любой день. Думаю, мы в долгу перед ним. Поскольку у Месси есть действующий контракт с парижанами, мы мало что можем сказать. Но если он хочет, он может приехать на тренировку и поговорить с тренером. То, что он дал этому клубу, бесценно», — приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.