Экс-наставник «Краснодара» может возглавить «Сток Сити»

Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке может продолжить тренерскую карьеру в Англии. Кандидатуру немецкого специалиста рассматривает «Сток Сити», информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, Фарке – один из приоритетных кандидатов на пост главного стренера «Сток Сити». Сам специалист положительно смотрит на перспективу возвращения в Англию, где достаточно продуктивно с 2017 по 2021 год работал с «Норвичем».
Отмечается, что действующий наставник «Стока» Майкл О'Нил близок к увольнению из-за неудовлетворительных результатов – за последние 10 матчей команда лишь один раз победила.
Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.
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