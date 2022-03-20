ЦСКА — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 20 марта, состоится матч ЦСКА — «Рубин». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 20 марта 2022
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21
-
00:53
-
00:42
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23