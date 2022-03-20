Дзагоев – о Набабкине: немного недалёкий, но очень преданный друг

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сравнил себя и Кирилла Набабкина с героями произведения Артура Конана Дойла «Приключения Шерлока Холмса».
Журналист поинтересовался у Алана, не узнаёт ли он кого-то в цитате Доктора Ватсона о Шерлоке Холмсе: «К явным недостаткам моего друга следует отнести нетерпимость в отношении людей, не обладающих интеллектом столь же подвижным и гибким, как его собственный». Дзагоев ответил шутливым сравнением.
«Я понимаю, к чему ты ведёшь. Да-да-да, похоже, очень похоже на меня. Если бы ты не упомянул классику, я бы подумал, что, возможно, это цитата Набабкина (смеётся). Что-то в этом есть. Очень метко.
Если я Холмс, то кто тогда Набабкин? Ну, мы всегда ходим вместе, так что он доктор Ватсон и есть. Немного недалёкий, но очень преданный друг (смеётся). Но ещё в Набе есть что-то от Мориарти — эдакий злодей, пакостник. Точно, пусть будет Мориарти. А что — очень колоритный персонаж», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.
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