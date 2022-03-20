Клопп: нужно пять замен. У сборных матчи летом, потом сезон и ЧМ. Как игрокам справляться?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о необходимости введения пяти замен в матчах английской Премьер-лиги.



«Нам необходимо пять замен. Сборная Шотландии планирует провести шесть товарищеских встреч предстоящим летом. Не все из них направлены на то, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира. Всё дело в деньгах. У английской команды будет четыре встречи. Что происходит, когда впервые за долгое время летом нет крупного турнира? Добавляем новые матчи.



Нельзя спокойно принимать тот факт, что лучшие игроки чаще получают травмы. Игры в летнюю паузу, потом — обычный сезон, посреди которого пройдёт чемпионат мира. Как футболисты с этим справятся? Необходимо дополнительное время на восстановление», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

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