«Самому частенько бывает противно». Дзагоев – о криках на игроков ЦСКА во время тренировок

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своей вспыльчивости на тренировках.

«Яковлев сказал, что те, кто меня успокаивают, рискуют не пережить тренировку? Иногда, конечно, перегибаешь, начинаешь орать, заводиться. Всё от того, что думаешь: «Блин, ну как?!.. Как можно на двухметровом квадрате делать пять касаний? Зачем?!». Даже если ты сделал плохое первое, вторым подработал — третьим должен отдавать. Это не укладывается в голове, и ты срываешься.



Это всё у меня идёт не от того, что я хочу обидеть, наорать или унизить. Я пытаюсь донести, что такими действиями ты тормозишь командную игру, а хочется, чтобы команда играла быстро. Все крики только от этого. Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный. Иногда выходишь с мыслями никому слова не сказать за всю тренировку. Вот честно, клянусь.



Но через три минуты… Ну не через три (улыбается). Но дальше ты начинаешь заводиться: один, второй, третий момент, и пошло-поехало. Иной раз нападающий соперника принимает мяч, а наши защитники не встречают его со спины. Я сразу ору, потому что в итоге они бегут назад, условно говоря, пятнадцать метров, а полузащита – пятьдесят. А вместе мы могли отобрать мяч с меньшими затратами по объёму процентов на 70. Забрали бы мяч и провели атаку.



Это не всегда так: иногда есть моменты, когда по тактике действительно нужно бежать назад. Но вот когда надо просто выдвинуться и с двух сторон встретить нападающего, а защитник не видит, это бесит. Вроде бежишь, думаешь — сейчас ты сделаешь эти 5-7 метров, а защитник подожмёт, ему вообще 2-3 метра — и всё, мяч отобран! Но этого не происходит, тебя рвёт, и ты начинаешь орать.



В конечном итоге всё это только ради команды, чтобы мы не тормозили, играли в быстрый, агрессивный, созидательный, мегаатакующий футбол», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.