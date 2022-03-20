Худяков: «Локо» показал характер во втором тайме матча с «Ахматом». Мы разозлились на себя

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).



«Мяч сильно тормозился о газон, поэтому было очень тяжело играть низом, из-за этого мы часто играли верхом. Мяч скользкий, тяжело ловить, из-за этого нужно быть ещё более сконцентрированным. Это намного тяжелее, чем когда сухая погода и не такой скользкий мяч.



Во втором тайме мы показали характер. Мы разозлились сами на себя из-за того, что, ведя в счёте, мы позволили сопернику переломить ход встречи. Они почувствовали, что могут выиграть этот матч. Но мы всё равно показали свой характер и победили.



Болезненный эпизод во второй половине игры? Я пошёл играть по мячу, произошло столкновение. Игрок «Ахмата» коленом попал мне в область виска. Немного голова закружилась. В целом всё нормально, я достаточно быстро встал, всё хорошо было. Сам матч был сложным. Конец второго тайма, когда пошёл навал, пришли центральные защитники «Ахмата». И вот эти постоянные забросы, борьба… Было очень тяжело. Но мы выстояли, выиграли матч.



Конечно, и болельщики — это часть команды. Они всегда помогают, сколько бы их ни было, хоть бы и один человек приехал — всё равно и он бы помогал. На матче болельщики вносили свою энергетику в игру. В первом тайме я был рядом с нашей трибуной и особенно хорошо слышал, как они нас поддерживали», — приводит слова Худякова пресс-служба «Локомотива».