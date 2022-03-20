Изидор – о матче с «Ахматом»: трава была высокой, что мешало делать качественные передачи

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал победу железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

«Это была очень тяжёлая игра. «Ахмат» — очень агрессивный соперник. Но нам удалось не дать им реализовать свой план на игру. В конечном итоге мы выиграли. Качество газона оставляло желать лучшего: трава была очень высокой, что мешало делать качественные передачи.

Понятно, что когда мы возвращались после первого тайма в раздевалку, мы были все разочарованы. Особенно горько и обидно получать мяч в раздевалку на последней минуте. Немного постарались поменять наш план на игру, наш стиль игры во втором тайме, намного больше стали играть вперёд. Нам удалось забить и выиграть этот матч. Надеюсь, что впереди нас тоже ждут победы, но не такие адреналиновые, более спокойные.

Что касается моей голевой передачи: мне удалось отобрать мяч в середине поля, я продвинулся вперёд и увидел предложение Рифата. Мне удалось верхом отправить мяч на него, а он великолепно реализовал свой выход. Ситуация с моим голом немного похожая. Опять же — мяч был в центре поля. Затем я выполнил передачу на Кухту, который открылся впереди слева. А он отлично мне вернул, чтобы у меня уже не было никаких проблем и сложностей в завершении.

Всегда очень приятно видеть поддержку, что болельщики приезжают на выездные матчи. Поддержка была неимоверная — наших болельщиков было слышно на протяжении всей встречи. Это в какой-то мере помогло нам вернуться в игру, переломить её. Это была наша обязанность — подойти к трибуне с нашими болельщиками после победы, поблагодарить их со своей стороны за ту поддержку, которую они нам оказали. Я надеюсь, что эта победа доставила невероятное удовольствие нашим болельщикам. И надеюсь, что нас впереди ждут новые и большие победы», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».