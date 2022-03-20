ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 20 марта, состоится матч ЦСКА — «Рубин». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Бийол, Дивеев, Обляков, Гбамен, Медина, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Самошников, Мусаев, Кучаев, Ломовицкий, Бакаев, Кварацхелия, Онугха.
Обслужит игру бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный рефери — Ян Бобровский.
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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